MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Valencia 2023: brilla Vinales, Bagnaia costretto al Q1

Il miglior tempo nelle seconde prove libere della MotoGP del GP 2023 di Valencia lo mette a referto Maverick Vinales, capace di girare in 1:29.142 e far segnare il nuovo record della pista. Alle sue spalle Jorge Martin, determinato a fare tutto il possibile per alimentare le proprie speranze di vincere il Mondiale, e il suo compagno di squadra in Pramac Johann Zarco. Brutte notizie invece per Pecco Bagnaia, solo quindicesimo e costretto a transitare dal Q1. L’azzurro ha un vantaggio significativo su Martin, tuttavia non deve rilassarsi troppo e sarà chiamato a fare il possibile per qualificarsi innanzitutto per il Q2. Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica.

PROVE LIBERE 2 GP VALENCIA

1. Vinales

2. Martin

3. Zarco

4. Di Giannantonio

5. Bezzecchi

6. Binder

7. M. Marquez

8. R. Fernandez

9. Miller

10. A. Espargaro

.

15. Bagnaia