MotoGP, niente team Honda ufficiale per Zarco nel 2024: “Resto in LCR”

Niente passaggio alla Honda ufficiale per Johann Zarco, che anche nel prossimo Mondiale di MotoGP correrà in LCR. “Rimango in LCR perché le proposte di Honda non sono abbastanza sviluppate per i prossimi due anni”. È quanto ha detto ai media francesi dal pilota, che ha rivelato di aver rinunciato al team ufficiale. “E’ meglio per me mettere tutte le mie energie nel lavorare con Lucio Cecchinello per i prossimi due anni, approfittando di un forte investimento da parte di Honda come Ducati sta facendo con Pramac. Essere nel team ufficiale sarebbe stato bello per il prestigio, ma è meglio concentrarsi su LCR”.