MotoGP, Morbidelli lascerà la Yamaha a fine stagione: al suo posto Rins

Al termine della stagione 2023 si separeranno le strade di Franco Morbidelli e della Yamaha. Ad ufficializzarlo è stato il team giapponese attraverso un comunicato, augurando il meglio al pilota italo-brasiliano. “Innanzitutto, voglio ringraziare Franky per il suo duro lavoro e la sua dedizione sin da quando ha iniziato con il Factory Team e anche molto prima quando era un pilota Satellite per la Yamaha – ha dichiarato Lin Jarvis, amministratore delegato – La partnership tra Yamaha e Morbidelli ha portato a grandi risultati, tra cui un eccezionale titolo di vicecampione nel 2020. È un peccato che gli ultimi due anni non siano andati come volevamo e speravamo. Abbiamo discusso delle possibilità di continuare la nostra partnership, ma alla fine abbiamo deciso che il 2024 sarebbe stato un momento per fare un cambiamento, sia per Yamaha che per Franky“.

La Yamaha inoltre non ha perso tempo ed ha già annunciato il sostituto. A partire dal 2024, al fianco di Fabio Quartararo ci sarà lo spagnolo Alex Rins, 27enne che vanta una grande esperienza in MotoGP oltre a 6 vittorie e 18 podi. “Siamo lieti che Alex si unisca a noi e gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGP. Ci aspettiamo che Alex sia una grande risorsa. Ha una vasta esperienza come pilota della MotoGP ed è noto per essere un talento naturale e un pluripremiato vincitore di gare della classe MotoGP. Ha già esperienza con altri due costruttori MotoGP e ha guidato moto con caratteristiche simili alla YZR-M1, il che dovrebbe aiutarlo ad adattarsi velocemente alla nostra moto. La sua vittoria nel GP delle Americhe all’inizio di quest’anno sottolinea la sua velocità, fame e determinazione per avere successo” ha spiegato Lin Jarvis.