MotoGP, Morbidelli dopo addio a Yamaha: “Senza una sella a metà stagione, non me lo merito”

Il pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, dopo l’annuncio del suo addio al team giapponese al termine di questa stagione, ha commentato con amarezza questa situazione ai microfoni di Sky Sport: “La mia situazione è quella di un pilota che ha fatto fatica negli ultimi due anni. Sono a metà stagione senza una sella. E non è la situazione che speravo per me, non credo di meritarmela. Però mi dà ancora più motivazione per scendere in pista e dare il massimo. Responsabilità? Quando non si raggiungono i risultati prefissati è difficile dare la colpa a una singola cosa. E’ sempre difficile puntare il dito su una cosa singola, quando i risultati non arrivano, è un insieme di fattori a determinarli”.

“Restiamo concentrati sulla seconda parte di stagione, cercheremo di dare il massimo e fare qualcosa in più rispetto alla prima. Se mi piacerebbe guidare alcune moto? Sì, ci sono delle moto che vorrei provare, ma è ancora presto per parlarne. Ma ora restiamo concentrati su questa stagione”, ha concluso il campione del mondo di Moto2 del 2017 alla vigilia del weekend del Gran Premio di Silverstone.