MotoGP, Mondiale 2023: classifica piloti aggiornata dopo GP Portogallo

La classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP aggiornata dopo gara del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento della nuova stagione. Dopo i punti già ottenuti dai piloti con la sprint race del sabato, si torna in pista per dare spettacolo e giocarsi la vittoria che mette in palio un bottino sicuramente più vasto e appetibile per la classifica. E c’è il bis di Pecco Bagnaia, che dopo essersi imposto ieri lo fa pure oggi, alle sue spalle Vinales e Bezzecchi. Di seguito la classifica aggiornata.

ORDINE DI ARRIVO GP PORTOGALLO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

IN AGGIORNAMENTO