Jorge Martin ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di MotoGP 2024. Il pilota spagnolo della Prima Pramac, al suo primo successo in categoria regina, aveva espresso un ulteriore desiderio, dopo quello del titolo iridato. Al termine del Gran Premio di Barcellona, ultima tappa del motomondiale, Martin aveva scherzato ai microfoni del paddock, chiedendo di poter festeggiare il Mondiale con l’Atletico Madrid. Il talento di San Sebastian de los Reyes è infatti un grande tifoso del club madrileno, che ha fatto diventare il suo sogno una realtà.

Nella giornata di domenica 15 dicembre, Jorge Martin è stato ospite del Riyadh Air Metropolitano, mettendo a punto un ingresso speciale. Il neo campione del mondo è stato protagonista del pre-partita, a pochi minuti dal via della gara tra Atletico Madrid e Getafe, valida per la diciassettesima giornata de LaLiga e poi vinta dai biancorossi per 1-o. Martin, in sella ad una moto di colore rosso e con indosso la maglia dell’Atletico, è stato accolto dai tifosi festanti.

Successivamente, il pilota si è tolto il casco e ha raggiunto il piedistallo su cui era riposto il trofeo del titolo mondiale. Tra i boati dello stadio, ha poi camminato fino al centro del campo, salutando i suoi connazionali. Sono diversi i membri del club che nel recente passato hanno dimostrato il loro supporto a Martin. In occasione del GP di Barcellona, Rodrigo Riquelme era presente in circuito ad assistere alla gara. Inoltre, il capitano Koke, dopo la conquista del Mondiale, aveva pubblicato un messaggio di congratulazioni.

La corsa al titolo di Martin

La conquista del titolo mondiale da parte di Martin è stata un’impresa che si è protratta fino all’ultimo appuntamento. Lo spagnolo, che al termine della stagione ha salutato il team Prima Pramac, ha duellato con Francesco Bagnaia. I due si erano scontrati anche lo scorso anno, con l’italiano che ne era uscito vincitore. La stagione 2024 è iniziata con una grande posta in palio, oltre al titolo: una sella in Ducati ufficiale. Enea Bastianini ha infatti lasciato la squadra, liberando un posto al fianco di Bagnaia. Martin, in lizza per il contratto con il team factory, non è stato però selezionato dalla squadra. Ducati ha infatti optato per Marc Marquez, anche lui impegnato con una squadra satellite, Gresini Racing. L’annuncio è arrivato circa a metà stagione, con Martin che ha deciso di lasciare l’orbita Ducati. Lo spagnolo, poco dopo la notizia di Marquez, ha reso noto di aver firmato un contratto con Aprilia.

In contemporanea all’andamento del mercato piloti, Martin e Bagnaia si sono calati nel pieno del duello per il titolo. Il round finale, come spesso avviene in MotoGP, si è rivelato decisivo. Il ventesimo e ultimo Gran Premio della stagione doveva avere luogo a Valencia. DORNA ha però modificato la destinazione del paddock, a causa delle alluvioni che hanno colpito la città. L’evento ha dunque avuto luogo a Barcellona. Qui, Martin è arrivato da favorito, essendo in testa alla classifica. La gara sprint del sabato ha portato con sé il primo match point, che però lo spagnolo non ha concretizzato. Tutto, dunque, è stato deciso domenica, con Martin che ne è uscito trionfante.