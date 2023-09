Sport in tv oggi lunedì 11 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di lunedì 11 settembre 2023. Proseguono le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio con cinque match in programma. Al via anche i primi due quarti di finale degli Europei maschili di volley e gli ultimi match della giornata di Serie C. Spazio infine al tennis con i tornei femminili di Osaka e San Diego.