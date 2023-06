MotoGP, Marquez pronto per il Mugello: “Finalmente si torna al lavoro”

La MotoGP è pronta a tornare in pista, con il Motomondiale che questo fine settimana torna protagonita al Mugello per il GP d’Italia. “E’ ora di ritornare a lavorare – spiega Marc Marquez -. Si parte dal Mugello che è sempre un fine settimana molto impegnativo, la pista è molto veloce e scorrevole. Ho avuto delle belle battaglie lì in passato e spingere una moto della classe regina alla massima velocità lungo il rettilineo è sempre divertente. Ovviamente dobbiamo vedere cosa sarà possibile fare questo fine settimana, insieme al team lavoreremo per ottenere il massimo dalla moto e per continuare a fare passi avanti”.

A pochi giorni dal GP d’Italia ha parlato anche Joan Mir: “Sembra che sia passato molto tempo dall’ultima volta che siamo saliti sulla MotoGP, ma mi sono allenato bene in questo periodo – spiega il pilota spagnolo -. Adesso dobbiamo spingere prima della pausa di metà stagione, io cercherò di ottenere il massimo durante questo triplo impegno che ci attende. Non vedo l’ora di iniziare questo mini-ciclo, sono convinto che possiamo fare quei progressi necessari per sbloccarci. Il Mugello è la prima delle tre gare di fila, lì sono salito sul podio nel 2021 ed è un circuito spettacolare da guidare. Affronterò tutto con massimo impegno, massima concentrazione e massima determinazione”.