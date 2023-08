MotoGP, Marquez: “Il week end di Barcellona è sempre speciale”

“Il fine settimana di Barcellona è sempre speciale, vedere tutti gli spalti pieni di gente e tutti i tifosi lì. L’obiettivo è quello di dare un grande spettacolo per tutti i presenti e regalare un fine settimana piacevole e memorabile. Da parte nostra c’è del lavoro da fare e dobbiamo mantenere l’approccio calmo che abbiamo avuto negli ultimi fine settimana”. Queste le dichiarazioni di Marc Marquez in vista del Gp di Catalogna, in programma nel weekend a Barcellona. “In Austria abbiamo visto che questo il nostro modo di lavorare ci ha permesso di superare il fine settimana e raccogliere buoni dati per il progetto. Ci risiamo e iniziamo un finale di stagione impegnativo”, ha aggiunto lo spagnolo della Honda.