MotoGP, Marini: “Obiettivo vincere una gara, siamo sempre più vicini”

Luca Marini traccia un primo bilancio stagionale e racconta le sue ambizioni dopo l’ottimo avvio in sella alla Ducati Desmosedici GP. “In ogni gara ci sono tanti piloti diversi e molto forti che possono dire la loro per la vittoria e il podio – racconta il pilota azzurro – A livello tecnico, in questo momento, Ducati è un passo in avanti rispetto agli altri costruttori. C’è un piccolo gap che dobbiamo continuare a difendere in questa seconda parte di stagione. Pecco (Bagnaia, ndr) è in gran forma, sicuramente è il favorito, ma possiamo lottare. Tutti puntano, prima o poi, a rubargli la corona”. Marini punta in alto la sua asticella: “Vorrei lottare per il podio in ogni GP e vincere una gara. Non sarà facile, il livello è altissimo, la competizione pure, ma ogni weekend che passa siamo sempre più vicini”.

Con il suo compagno di scuderia, prosegue, nessun problema. “Bezzecchi ed io siamo due piloti molto forti, tutte le persone che lavorano a questo progetto sono molto preparate e fortissime nei loro ruoli. C’è una grande atmosfera nel box. La lotta con Pramac, che ha vinto il titolo Team Indipendente negli ultimi anni, si fa sempre più serrata e tutti daranno il massimo per spuntarla alla fine“. Infine un commento sull’introduzione della sprint race in ogni GP. “E’ una gara completamente diversa, ma molto bella. Amiamo il racing, amiamo battagliare con gli altri piloti, dimostrare di essere più forti. Quindi il format è azzeccato. A livello di gestione del weekend, questo rende le cose un po’ più complicate: dipende molto dal venerdì, dal feeling che hai appena scendi in pista. Se sbagli qualcosa, se qualcosa non va per il verso giusto, non hai così tanto tempo per lavorare e recuperare”.