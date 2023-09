MotoGP, Marc Marquez: “Conosco il mio futuro. Mi hanno associato a tante moto, qualcuno indovinerà…”

“A Misano si inizierà a vedere un po’ il progetto 2024, e capire come andrà, cioè se sarà un passo avanti o no. Si inizierà a intuire come sarà il 2024. Dobbiamo continuare a lavorare sul progetto per trovare la soluzione migliore sotto ogni punto di vista”. Marc Marquez parla così ai microfoni di DAZN Spagna a pochi giorni dal GP di Misano. Nell’intervista all’emittente spagnola, il pilota della Honda Repsol parla anche del suo futuro: “So dove correrò nel 2024. Anche se ho un contratto con la Honda, in giro mi hanno associato un po’ a tutte le moto. Così qualcuno indovinerà, no?”, ha ironizzato. Alcuni scambi e corteggiamenti in ottica 2024, in ogni caso, ci sono stati: “Ci sono state delle telefonate, sì. Non dirò da chi, né come, per rispetto di tutti i marchi. Ma ovviamente ci sono stati dei contatti”. L’ex campione del Mondo sta vivendo l’ennesima stagione travagliata tra cadute, infortuni e una moto non competitiva: “Non sarebbe stato il primo anno in cui si poteva stare davanti con una moto inferiore. Tutti quei colpi hanno frenato la bestia che è in me”.