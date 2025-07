Continuano le emozioni del Tour de France, giunto alla 14ma tappa: vince Arensman, Pogacar ancora in giallo.

Il Tour de France entra sempre più nel suo vivo e, soprattutto, ritorna in strada nella giornata di oggi. La 14ma tappa, che parte da Pau e arriva a Luchon-Superbagnères, ha visto trionfare Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) grazie ad un capolavoro terminato in 4h53’35”. Prima vittoria della Ineos in questa edizione del Tour.

Alle sue spalle finisce la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) che, in volata, riesce a bruciare un Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in grandissima crescita, sottraendo così qualche secondo prezioso al rivale. Termina in anticipo il cammino francese di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), costretto al ritiro, fra le lacrime, dopo essersi staccato sul Tourmalet dall’intero gruppo maglia gialla.

14ma tappa Tour de France: tutte le classifiche

La tappa odierna della Grande Boucle ha dato vita a nuove classifiche, eccezion fatta per la maglia gialla, che resta saldamente nelle mani di Tadej Pogacar. La classifica della maglia verde (valida per la classifica a punti) è comandata dall’italiano Jonathan Milan (team Lidl-Trek) con 251 punti – nonostante i dieci punti di penalizzazione inflitti a seguito della tappa numero 8.

Il 22enne Lenny Martinez (Bahrain Victorious) guida la classifica della maglia a pois destinata ai migliori scalatori con 60 punti, mentre in maglia bianca c’è Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Di seguito l’ordine d’arrivo della 14ma tappa:

1) Thymen Arensman (4h53’35”)

2) Tadej Pogacar (+1’08”)

3) Jonas Vingegaard (+1’12”)

4) Felix Gall (+1’19”)

5) Florian Lipowitz (+1’25”)

6) Oscar Onley (+2’09”)

7) Ben Healy (+2’46”)

8) Primoz Roglic (+2’46”)

9) Tobias Johannessen (+2’59”)

10) Kevin Vauquelin (+3’08”)