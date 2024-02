MotoGP, il team Prima Pramac presenta la moto 2024 in Bahrain

Il team Pramac di Jorge Martin e Franco Morbidelli ha deciso di svelare le nuove moto per la stagione MotoGP 2024 nella cornice del Bahrain International Circuit, dove sabato 2 marzo si correrà la prima gara del campionato di Formula 1. I due piloti – in diretta su F1 TV, la tv ufficiale della Formula1, nell’ambito di una partnership con la scuderia – sono spuntati dall’ultima curva del circuito raggiungendo il paddock, dove ad attenderli c’erano giornalisti da tutto il mondo, insieme al Team Manager di Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, il Team Principal di Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti, e il Ceo di Prima Assicurazioni, George Ottathycal.

Ottimismo e fiducia per i due piloti. A partire da Jorge Martín che riparte da vicecampione del mondo: “Il 2023 è stato un anno fantastico, pieno di risultati e soddisfazioni. Ci è mancata la ciliegina sulla torta proprio all’ultima gara e farò del mio meglio perché questo 2024 superi il precedente. So che ancor prima di iniziare – ha aggiunto – il campionato sono considerato uno dei candidati al titolo e questa pressione viene riservata a pochi piloti, essere uno di questi, mi carica ulteriormente. Sono in un team che ha tutto ciò che serve per fare la differenza, la moto, le persone, la mentalità, e insieme iniziamo questa stagione determinati per diventare i numeri uno”. “Il 2024 segna un grande cambiamento nella mia carriera – ha detto Franco Morbidelli – Entro a far parte di un team che l’anno scorso si è giocato il titolo piloti fino all’ultima gara e che ha vinto il titolo come miglior team del campionato. Insomma – ha detto il pilota – gli ingredienti per vivere una stagione memorabile ci sono tutti, purtroppo il mio 2024 è iniziato con una caduta che mi ha costretto a saltare i test pre-stagionali, ora sto bene e sono impaziente di conoscere il vero carattere della Ducati Desmosedici GP24 per raggiungere insieme tanti traguardi importanti”.

Say Ciao to Prima Pramac 2024 pic.twitter.com/9cgB1vjYzg — Prima Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) February 28, 2024

Per Paolo Campinoti “l’obiettivo di quest’anno sarà riconfermarci ad alto livello dopo gli straordinari risultati ottenuti nello scorso Campionato. Arrivando secondi nel campionato piloti e vincendo il titolo di Team World Champion, abbiamo fatto la storia come team indipendente. Il 2024 sarà per noi un campionato molto sentito, fare meglio della stagione passata sarà dura, ma ci proveremo con impegno e determinazione”. “Il 2023 per Prima è stato un anno di grandi successi”, le parole di George Ottathycal, Ceo di Prima Assicurazioni. “Il nostro business assicurativo ha vissuto un nuovo anno con raccolta premi cresciuta a doppia cifra, e un numero di clienti attivi che ha superato i 3 milioni. Il successo anche sportivo del team che porta il nostro nome è stata la ciliegina sulla torta. In Prima viviamo la partnership con il team Pramac e i successi nella MotoGp esattamente come viviamo il nostro successo nel mondo assicurativo. Per questo – ha aggiunto – anche noi non vediamo l’ora di iniziare questa nuova stagione e tornare a vivere le grandi emozioni e l’adrenalina che solo questo sport riesce a regalare. Ho visto una grandissima motivazione in tutto il Team e sono convinto che saranno in grado di ripetere, o addirittura superare, la fantastica stagione dello scorso anno con le emozioni che ci ha regalato Jorge Martìn fino all’ultimo Gp”.

“Affrontiamo questa stagione con grande convinzione. Per la prima volta, dopo 3 anni, presentiamo un pilota nuovo nel team”, le dichiarazioni di Gino Borsoi. “Questa rappresenta per noi una sfida affascinante che vogliamo affrontare con concentrazione, determinazione ed entusiasmo. Ho estrema fiducia nelle potenzialità di Jorge Martin e sono certo che Franco Morbidelli darà il massimo per regalarci grandi soddisfazioni, incarnando lo spirito di lavoro e sacrificio che contraddistingue Prima Pramac Racing. La squadra è pronta ad affrontare la nuova stagione con determinazione e ambizione, mirando a raggiungere grandi traguardi con i due talentuosi piloti”.