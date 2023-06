MotoGP, griglia di partenza GP Italia Mugello 2023: risultati e classifica qualifiche

La griglia di partenza della sprint race e del Gran Premio d’Italia, valevole per il sesto appuntamento della stagione 2023 di MotoGP. Dopo la terza e ultima sessione di prove libere del weekend, le qualifiche danno i loro verdetti in vista della sprint race e della gara di domenica: Pecco Bagnaia ha conquistato la pole. Con il tempo di 1’44″855 il pilota piemontese campione del mondo in carica ha anche ottenuto il record della pista. In prima fila Marc e Alex Marquez. Quarto un ottimo Jack Miller (Ktm, +0″331), quinto lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Sesto posto per Marco Bezzecchi con la Ducati targata Mooney 46 Racing Team, settimo Aleix Espargarò, ottavo il francese Zarco, nono Rins, decimo Binder. Fuori dalla Q2 Maverick Vinales, che partirà tredicesimo. Sul circuito del Mugello fuori dalla possibilità di giocarsi la parte alta della griglia, oltre a Vinales, anche Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Pirro, Olivera, Di Giannanantonio e Fernandez.

PRIMA FILA

1. Francesco Bagnaia

2. Marc Marquez

3. Alex Marquez

SECONDA FILA

4. Jack Miller

5. Jorge Martin

6. Marco Bezzecchi

TERZA FILA

7. Aleix Espargaro

8. Johann Zarco

9. Alex Rins

QUARTA FILA

10. Brad Binder

11. Luca Marini

12. Enea Bastianini

QUINTA FILA

13. Maverick Vinales

14. Franco Morbidelli

15. Fabio Quartararo

SESTA FILA

16. Takaaki Nakagami

17. Michele Pirro

18. Miguel Oliveira

SETTIMA FILA

19. Fabio Di Giannantonio

20. Raul Fernandez

21. Augusto Fernandez

OTTAVA FILA

22. Lorenzo Savadori

23. Jonas Folger