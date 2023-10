MotoGP GP Thailandia 2023, Marini dopo la Sprint: “Qualche problema con le gomme”

“Continuo ad avere qualche problema con le gomme: sul passo di gara è difficile. In uscita di curva ho parecchie difficoltà e si è visto con Binder. Lui mi ha passato e non sono riuscito a superarlo. Domani potrebbe succedere la stessa cosa, ma il potenziale potrà essere migliore. Spero migliori l’aderenza con il posteriore”. Così Luca Marini dopo il podio (secondo posto) nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia. “Martin andava molto forte ed è da inizio weekend che ha qualcosa in più – aggiunge – Mi manca grip dietro, quando mi ha passato Binder pensavo di andare meglio, ma non è stato semplice. In gruppo diventa difficile fare la gara anche perché le gomme si scaldano. Anche se fossi uscito primo in curva 1, Martin mi avrebbe passato. Con la media dietro non vado molto forte. All’inizio cercavo di spingere al massimo, ma i tempi erano quelli. Spalla? Non è male, qui il problema sono solo curva 4 e 5 perché hai bisogno di tanta forza per spingere”.