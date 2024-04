MotoGP GP Spagna, Vinales: “Non c’erano le condizioni per correre oggi”

“La pista oggi era un problema: non capisco come si possa non fermare una gara del genere con tutti i piloti che cadono. Non c’erano le condizioni per correre secondo me. Non cambiava niente aspettare mezz’ora in più e poi partire con la gara: questa poteva essere un’altra soluzione”. Queste le dichiarazioni di Maverick Vinales (Aprilia), ai microfoni di Sky Sport, al termine della Sprint Race del Gran premio di Spagna, sul circuito di Jerez. “Molte volte la colpa è anche di noi piloti che fatichiamo a metterci d’accordo sul tema sicurezza”, ha aggiunto.