MotoGP GP Spagna Jerez 2024, Vinales: “Non tutti i weekend potranno essere come Austin”

“Non tutti i weekend potranno essere come Austin, ma l’importante è lottare per le prime posizioni. Jerez è un’ottima possibilità di poter continuare a lottare per le posizioni di vertice. Possiamo essere competitivi anche qui”. Lo ha detto il pilota della Aprilia, Maverick Vinales, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del GP di Spagna di MotoGP a Jerez: “Sarà un fine settimana impegnativo, la sfida è quella di esprimere la nostra miglior performance. È la prima gara della stagione davanti ai nostri tifosi e ci sarà una grande spinta. Ho anche bei ricordi qui perché ho vinto la mia prima gara in 125. In MotoGP non ci sono mai riuscito. Abbiamo una moto veloce, che in alcuni punti è anche migliore rispetto ai nostri avversari . Ma in altri punti gli avversari sono migliori, per esempio Martin è forte nelle curve stop and go. L’Aprilia nelle curve veloci va forte e va bene ovunque in questo momento: l’obiettivo è trarre vantaggio dalle curve veloci per poter fare gare come quelle di Austin”.

E sul possibile rinnovo con la casa italiana: “Non ho nessuna fretta, voglio aspettare e vedere anche cosa faranno gli altri piloti. Ora voglio essere concentrato sulla pista, non penso al futuro. Voglio godermi il presente. Marquez in Aprilia? Non l’avevo sentita, significa che in Aprilia stiamo facendo un bel lavoro. Comunque è troppo presto per pensare a queste cose”.