MotoGP GP Spagna 2023, risultati e classifica prove libere 3: Oliveira il più veloce

Miguel Oliveira è il più veloce della MotoGP dopo le terze prove libere del GP Spagna 2023. Sul circuito di Jerez, il portoghese con la moto numero 88 ha percorso l’intero tracciato in 01’37.229, lasciandosi alle spalle il francese Fabio Quartararo (+0.103) e lo spagnolo Aleix Espargaro (+0.243). Per quanto concerne gli italiani, Franco Morbidelli è quarto, Marco Bezzecchi ha ottenuto il sesto tempo, Francesco Bagnaia il dodicesimo, Luca Marini è tredicesimo, Fabio Di Giannantonio si piazza sedicesimo e Enea Bastianini chiude ventiduesimo. Si ricorda che i primi 10 sono direttamente ammessi in Q2.

MOTOGP, GP SPAGNA 2023 – CLASSIFICA PROVE LIBERE 3