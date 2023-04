Reggina: presentato in tribunale il piano di ristrutturazione del debito

La Reggina comunica che nella giornata di ieri è stato presentato presso il Tribunale di Reggio Calabria, il piano di ristrutturazione del debito, “rispettando la scadenza che era stata annunciata da Felice Saladini e dal presidente Marcello Cardona”. Lo comunica il club in una nota. “L’eccellente risultato, è dovuto all’operato del dottor Filippo Brunori e alle consulenze dello Studio Tonucci di Roma e dell’avvocato Paolo Rodella, cui va il più sincero ringraziamento da parte del Club. Il piano di ristrutturazione esprime appieno la volontà e la capacità del Club di poter liquidare il debito attraverso le inequivocabili fideiussioni depositate a garanzia, nel rispetto delle norme di legge. Con questo importante atto giuridico si chiuderà definitivamente la pagina buia dei debiti pregressi all’atto della acquisizione da parte dell’attuale proprietà. L’omologa chiuderà il capitolo del passato e sarà anche una chiara indicazione sulla correttezza sostanziale che abbiamo tenuto nei confronti della giustizia sportiva. Per questo faremo ricorso in ogni sede, avendo rispettato sull’argomento le Leggi dello Stato e risanato correttamente la Società. Abbiamo sempre affermato che rispetteremo tutti gli impegni, e continueremo a farlo con trasparenza e legalità”, conclude la nota.