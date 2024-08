MotoGp Gp Silverstone, Marquez: “Peggiori prove libere di tutto l’anno”

“L’unica cosa che possiamo salvare è la posizione, credo sia il peggior venerdì dell’anno”. Queste le parole di Marc Marquez, pilota del team Gresini, il quale partirà dal Q2 nelle qualifiche del sabato del Gp di Gran Bretagna a Silverstone.

Per il pilota di Cervera però le note liete finiscono qui. Per tutta la mattinata di prove, lo spagnolo è apparso in difficoltà in sella alla GP23 e di certo la caduta non ha aiutato a trovare feeling. La riprova è il decimo tempo delle prequalifiche, che ha qualificato Marc ma per il rotto della cuffia.

“C’è ancora tanto da lavorare per arrivare alle posizioni che contano. Quinta o sesta posizione, più in là non guardiamo. Siamo a oltre mezzo secondo di passo dalla vetta e dobbiamo cercare di avvicinarci. Peccato per la caduta, non mi sentivo al massimo”, conclude Marquez.