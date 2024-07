MotoGP, GP Silverstone: Crutchlow non recupera, wild card a Gardner

Cambio di wild card in casa Yamaha. Niente da fare per Cal Crutchlow, per il GP di Silverstone in programma il primo week end di agosto ci sarà Remy Gardner. “Purtroppo non sono in grado di scendere in pista come wild card a Silverstone quest’anno – ha spiegato il pilota britannico – Sono stato operato alla mano due mesi fa e il recupero non è andato come previsto, il che ha portato a un ulteriore intervento chirurgico e a complicazioni. È importante lasciare che la mia mano guarisca completamente prima di provare a guidare la MotoGp”.

Nuova chance quindi per Gardner, che già aveva sostituito Alex Rins in Germania. “Spero che Cal possa guarire presto. L’ho visto la settimana scorsa e spero che possa tornare a guidare e aiutare il progetto MotoGp – afferma l’australiano – Ovviamente questa è una bella opportunità, quindi sono davvero felice. Silverstone è una pista che mi piace e spero di poter dare altri feedback importanti a Yamaha e al team e continuare a godermi il momento. Grazie a tutti in Yamaha, non vedo l’ora di tornare a guidare”