MotoGP GP Qatar 2024: pre-qualifiche rinviate a domani per pioggia, oggi le prove libere 2

Cambio di programma negli impegni della classe regina a seguito del diluvio sulla pista di Lusail, in Qatar. Piloti, Team e una commissione FIM, hanno infatti deciso, di comune accordo, di fare uno ‘scambio’ tra la sessione di questo pomeriggio e quella di domattina, con le prove libere 2 che si terranno oggi (e non domani) e le pre-qualifiche spostate a domani, rinviate rispetto all’appuntamento originario di oggi.

Come spiegato da Francesco Guidotti, capotecnico KTM, ai microfoni di SkySport, la sessione di questo pomeriggio valida per l’assegnazione di Q1 e Q2 di MotoGP, verrà disputata domattina alle 11:40 italiane. La stessa sessione di questo pomeriggio diverrà quindi una prova libera ufficiale (come quella che si sarebbe dovuta svolgere domani) senza però avere una valenza a livello di tempi o griglie di partenza in vista della sprint. La commissione FIM sulla sicurezza, rappresentata da Loris Capirossi e Franco Uncini, ha però accordato questa modifica al solo compromesso di vedere i piloti compiere almeno 8 giri nella sessione divenuta di prova, al fine di raccogliere dati e aggiornare i protocolli in caso di una rara precipitazione come quella di oggi in luoghi desertici come il Qatar.