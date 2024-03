MotoGP GP Qatar 2024, Martin: “Oggi sono stato davvero veloce nella Sprint Race”

Jorge Martin sulla Ducati del Team Pramac, vincitore della Sprint Race di MotoGP, si è detto felice e soprattutto sentito a suo agio in pista a Lusail: “Oggi sono stato davvero veloce, anche se in un paio di curve ho rischiato di cadere. Dobbiamo risolvere il problema del chattering in vista di domani. Per il resto la moto va complessivamente bene”.

Nonostante i problemi di chattering (troppo grip che causa vibrazioni sulla moto), il pilota spagnolo è riuscito a gestire la gomma e trionfare nella ‘garetta’ del sabato: “Ho spinto tanto nei primi giri, ma sentivo ugualmente il motore di Binder molto vicino. Abbiamo avuto un buon ritmo, soprattutto ad inizio gara. Nel finale abbiamo sofferto: penso che questo passo nella gara di domani non sia sufficiente”.

“Durante il weekend come tempo riuscivo a fare un 52 e mezzo facile, ma in gara oggi faticavo a fare anche solo 58 e mezzo costante. È tornato un po’ il problema dei test. Ora guarderemo i dati e proveremo a fare uno step in più”, ha concluso Martin ai microfoni di Sky Sport.