MotoGP GP Qatar 2024, Bagnaia: “Bello ricominciare su questa pista, obiettivo terzo titolo”

In occasione della della conferenza stampa piloti del Gran Premio del Qatar 2024 di MotoGP, Pecco Bagnaia ha presentato il weekend: “Abbiamo lavorato bene nei test e siamo arrivato sul circuito di Lusail in forma. Il feeling con la nuova moto è molto buono, ma ovviamente c’è bisogno di tanti giri per entrare in sintonia. Nel complesso sono felice della moto, è molto competitiva“. Il due volte campione del mondo ha poi condiviso le sue emozioni alla vigilia di una nuova stagione: “E’ uno dei momenti migliori, ricominciare su questo circuito è molto bello. Ovviamente il mio obiettivo è vincere il terzo titolo, l’ambizione è la stessa e io non mi sento diverso. Sono consapevole che c’è la possibilità di riconfermarsi, perciò dobbiamo lavorare a testa bassa“.

“Rimanere su certi livello non è facile senza un mind set. E’ stato bello staccare dopo una stagione intensa e ho apprezzato ogni momento. Forse la pausa è stata persino troppo corta visto che con le Sprint Race è aumentato il lavoro da fare a casa – ha proseguito Bagnaia, che sulla rivalità con Marc Marquez – Vedremo se sarà un rivale nella lotta al titolo. Ha una moto veloce e rimane Marquez, ma noi siamo qui per combattere“. Infine, sul rinnovo di contratto: “E’ importante sia per me che per il team perché mi permette di liberare la mente e concentrarmi esclusivamente sui risultati in pista. Lo volevamo entrambi ed è stato facile firmare: tutti siamo contenti“.