MotoGP GP Qatar 2024, Bagnaia dopo la sprint: “Sensazioni diverse rispetto ai test”

“Le sensazioni rispetto ai test sono un po’ diverse, magari per le condizioni della pista. Faccio più fatica: diciamo che tutto si è compromesso per colpa del mio giro sbagliato in qualifica. Partire in prima fila avrebbe certamente cambiato tutto”. Queste le dichiarazioni di Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del GP del Qatar a Lusail.

Il due volte campione del mondo del Team Lenovo Ducati ha lamentato ai microfoni di Sky Sport, sensazioni diverse e contrastanti rispetto ai test pre-stagionali: “Sto avendo molto chattering che proviene dal posteriore e dobbiamo risolvere questo problema. Penso comunque che la Sprint sia stata positiva. Nel finale ero in difficoltà perché, non potendo più sfruttare la percorrenza che creava un sacco di vibrazioni da dietro, ho dovuto cambiare un po’ stile e la moto in uscita pompava un po’ di più. È la prima volta che ho questo problema e nei test non si era mai presentato. Ora col team abbiamo un’idea più chiara e sappiamo dove lavorare per domani”.

Infine, Bagnaia ha parlato anche dei suoi rivali in pista: “Ho sempre detto che Ktm e Aprilia erano simili alla Ducati per potenziale: per me è giusto considerarle sempre. Va detto che comunque è solo il primo weekend. Io attenderei prima di tirare delle conclusioni: il potenziale vero si vede la domenica. Espargaro di passo andava molto più forte: per me se fosse stato davanti avrebbe vinto la Sprint. Io, Binder e Martin eravamo sullo stesso ritmo”.