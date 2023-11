MotoGP GP Qatar 2023, Martin: “C’è molta pressione, se facciamo errori perdiamo il Mondiale”

Il Motomondiale è arrivato quasi al fotofinish e Jorge Martin non può più sbagliare. Anzi, ha bisogno di recuperare i 14 punti che lo distanziano da Pecco Bagnaia in classifica: “C’è molta pressione. Possiamo fare errori, ma se li fai perdi il Mondiale. Dobbiamo essere veloci, ma senza sbagliare”, dice il pilota della Ducati Pramac alla vigilia del GP del Qatar. “Non penso che si decida qui, credo che il Mondiale resterà aperto fino a Valencia. Sono fiducioso, spero di recuperare più punti qua e di potermi giocare il titolo lì dove ho sempre fatto belle gare”, aggiunge. “La bagarre ci sarà – assicura il pilota spagnolo – con tutti i più veloci, credo che saremo tutti molto vicini. Dovremo essere intelligenti e veloci Se Bastianini o Marini potrebbero aiutare Pecco? Penso solo a me stesso, poi se qualcuno lo aiuterà non posso certo controllarlo”