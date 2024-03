MotoGP GP Portogallo, le pagelle della sprint race: il podio spagnolo protagonista di giornata

Maverick Vinales vince la gara Sprint del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024. Il podio è tutto spagnolo, con Marc Marquez che trova la sua migliore prestazione nella gara del sabato arrivando secondo e Jorge Martin che invece sale sul terzo gradino. Quarto posto per Francesco Bagnaia, artefice di un errore che gli costa la vittoria e sesto Enea Bastianini, pole sitter che però non ha firmato una delle migliori partenze.

MAVERICK VINALES – 10

Vinales porta la sua Aprilia sul podio dopo un fine settimana che per lui era iniziato nel peggiore dei modi. Fino a ieri lo spagnolo era stato vittima di un’influenza talmente debilitante da mettere in dubbio la sua partecipazione al fine settimana. Oggi però, sembra tutto passato. Il pilota rimane in seconda piazza sino a poche tornate dalla fine e poi sfrutta a proprio favore l’errore di Francesco Bagnaia. Inutili i tentativi di Jorge Martin di superarlo: l’Aprilia vola in avanti e va a vincere.

MARC MARQUEZ – 9.5

Per chi ancora lo dubitava, la sprint del GP del Portogallo ha sottolineato nuovamente che Marc Marquez è tornato. Lo spagnolo del team Gresini trova un inaspettato podio, prima scattando in avanti, poi mantenendosi in contatto con gli avversari e infine siglando un grande sorpasso su Jorge Martin, che gli vale il secondo gradino durante la cerimonia di premiazione. L’unica sbavatura della giornata è l’errore dei primi giri, che gli aveva fatto perdere qualche posizione, poi recuperata

JORGE MARTIN – 9

Lo scudiero della Ducati Prima Pramac guadagna una terza piazza che lo porta a -2 dalla leadership del mondiale. Martin risale la classifica in rimonta e per un momento, durante gli ultimi giri, sembra anche impensierire Maverick Vinales. La sua moto però non ha più gomme e lo spagnolo si deve accodare anche al suo altro connazionale, Marc Marquez. Un’apparizione sul podio però, non è considerabile una prestazione negativa

FRANCESCO BAGNAIA – 8

Il ducatista campione in carica spende gran parte della gara sprint al comando, ma a soli quattro giri dalla fine commette un errore che gli costa sia la vittoria che il podio. Bagnaia va lungo e rischia di perdere la moto. L’estremo salvataggio gli consente di tornare in pista, ma rientra in quinta piazza, trasformata poi in quarta posizione. L’italiano resta al comando del mondiale, ma domani è chiamato alla reazione.

ENEA BASTIANINI – 7

Non un ottimo pomeriggio per Bastianini, pole sitter della gara. L’italiano della Ducati non parte nel migliore dei modi, sicuramente non aiutato da un problema all’abbassatore sulla griglia di partenza. ‘Bestia’, come è soprannominato, cerca la rimonta, senza però riuscire nell’intento e termina la gara in sesta posizione.