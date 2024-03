Laporta avverte il Napoli: “Il Barcellona può prendere Lobotka”

La pausa per le Nazionali è sempre terreno fertile per parlare di calciomercato. L’ultima esternazione in tal senso è quella di Joan Laporta, presidente del Barcellona, che mette paura ai tifosi del Napoli. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il numero uno dei blaugrana ha infatti annunciato che tra le prossime mosse di calciomercato del suo club ci potrebbe essere Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. “Il Barcellona può prendere Lobotka. Ne abbiamo parlato con il nostro direttore sportivo Deco, noi lo prenderemmo se le condizioni ce lo permettessero“. Lo slovacco, che compirà 30 anni a novembre, sarebbe un profilo ideale perché porterebbe qualità ed esperienza a a servizio dei tanti giovani talenti del Barcellona, in particolare per Pedri e Gavi, che sarebbero suoi compagni di reparto.

Arrivato al Napoli nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo per 20 milioni di Euro, Lobotka ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Gennaro Gattuso. L’approdo sulla panchina dei partenopei di Luciano Spalletti è stato una svolta per lo slovacco, impiegato con maggiore frequenza fino a diventare un punto fermo. Fondamentale è stato il suo apporto nella conquista dello Scudetto da parte del Napoli nel campionato 2022/2023, con ottime prestazioni che hanno catturato l’attenzione di molti club, italiani ed europei. Adesso ci potrebbe provare il Barcellona, che dovrà però fare i conti con il contratto che lega Lobotka al Napoli fino al 30 giugno 2027 , e che obbligherà i blaugrana a dover sborsare una cifra minima di 35-40 milioni di Euro per assicurarsi le prestazioni dello slovacco.