MotoGP GP Portogallo 2024, Marquez: “Futuro? Penso solo a fare del mio meglio in pista”

Si avvicina il secondo fine settimana di gara per i piloti di MotoGP, protagonisti in Portogallo a partire da domani. “Il mio approccio al weekend sarà lo stesso di quello del Qatar. La novità è che arriviamo a Portiamo con subito un weekend di gara da affrontare e questo cambierà certamente la nostra programmazione. Sin dalla prima sessione di libere devi essere bravo a fare il tempo e su questo aspetto avevo faticato in Malesia e Qatar. Vedremo se qui a Portimao riusciremo ad essere da subito nelle prime dieci posizioni”. Lo ha dichiarato Marc Marquez, alla sua seconda uscita ufficiale in Ducati, in conferenza stampa. “L’obiettivo di questo team è salire sul podio e poi vincere le gare. Le ambizioni sono le stesse di un team ufficiale, ma è vero che, essendoci meno persone nel box, l’ambiente sia più familiare. Futuro? Penso solo a fare del mio meglio in pista. Se mi diverto e se sono più veloce, avrò maggiori chance di scegliere una sella per il 2025. “, sottolinea poi Marquez.

“In Qatar è stato fantastico iniziare la stagione con due podi – dichiara invece Brad Binder -. La moto è migliore rispetto all’anno scorso in tutte le sue aree e questa pista penso si adatti meglio alla nostra moto: per il weekend mi sento fiducioso. Non vinco una gara da un po’. In generale, un approccio aggressivo è sempre migliore, come quello di Pecco in Qatar. Quando stai davanti eviti che la gomma anteriore si riscaldi, prendi il tuo ritmo e fai il tuo lavoro”.

Fabio Quartararo, invece, ha parlato a Sky Sport del suo futuro: “Stiamo parlando con abbastanza persone, presto prenderò la mia decisione. Voglio un progetto che mi piaccia e che mi permetta di arrivare dove voglio”.