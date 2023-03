MotoGP GP Portogallo 2023, follia di Marquez: cade e travolge Oliveira (VIDEO)

di Giorgio Billone

Follia di Marc Marquez che cade al GP del Portogallo di MotoGP nel tentativo di staccare in extremis senza ridurre la velocità e che nel suo dritto va poi a travolgere l’idolo di casa Miguel Oliveira, che finisce giù con lui in modo rovinoso, restando a lungo a terra prima di rialzarsi escoriato. Si trovava al secondo posto il lusitano, ma la manovra sconsiderata dello spagnolo pesa. In alto ecco il video.