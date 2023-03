GP Portogallo, Oliveira: “Marquez doveva frenare prima”. Lo spagnolo: “Mi scuso”

“Ho un po’ di dolore alla gamba destra, ma niente di rotto. E questo è positivo, considerando la botta che ho preso. Ho solo potuto capire quello che è successo guardando le immagini”. Lo ha detto Miguel Oliveira, pilota dell’Aprilia, a proposito dell’incidente provocato da Marc Marquez che lo ha escluso dal Gp del Portogallo dopo tre giri di gara. “E’ stato un po’ strano quanto accaduto. Sicuramente Marc si è buttato dentro da troppo lontano, oltre il limite. Non c’è altro da dire. Ha evitato Martin, ma evitando Martin è andato a destra e ha preso il pilota davanti a Martin, che ero io”, ha aggiunto. “Non credo che abbia avuto un problema. E se anche avesse avuto un problema al freno, avrebbe dovuto frenare prima”, ha concluso. In compenso Marquez fornisce la sua versione: “Ho scelto la gomma dura all’anteriore e ho avuto un grande lock: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l’importante è che lui stia bene”, le sue parole a Sky Sport.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE