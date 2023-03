MotoGP GP Portogallo 2023, Bastianini 10° nelle FP2: “Mi aspettavo di più, cercheremo progressi domani”

Enea Bastianini ha chiuso al decimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, appuntamento che apre il Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota italiano ha quindi acciuffato con fatica l’ultimo posto utile per l’accesso diretto al Q2 e non dovrà passare quindi dalle forche caudine del Q1. “Mi aspettavo qualcosa di più, comunque gli ultimi due time attack sono andati bene – ha spiegato il pilota al termine della giornata – E’ stato difficile rimanere concentrati con le interruzioni, però devo ancora capire al 100% la nuova moto. La sto imparando a conoscere piano piano, speriamo già da domani di fare altri progressi in questo senso.”