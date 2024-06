MotoGP GP Olanda, Jorge Martin: “Ho rischiato molto per un quinto posto. Moto instabile”

Lo spagnolo del Team Pramac, Jorge Martin, quinto nelle pre-qualifiche ad Assen, sede del Gran Premio d’Olanda, non ha trovato il giusto feeling con la moto, subendo un distacco di circa mezzo secondo dalla prima posizione occupata da Pecco Bagnaia: “Non mi sono trovato per niente a mio agio. Non so come ho salvato il quinto posto. So di aver rischiato molto, ma non mi sento affatto a mio agio. La mia moto è molto instabile, devo capirlo bene. La cosa positiva è che abbiamo Pecco, abbiamo un riferimento e penso che potremo capire bene come andare più forte, ma penso che in questo momento, a livello di base, siamo un po’ persi“, spiega a Marca futuro pilota Aprilia.

“Adesso cercherò di analizzare bene. Dobbiamo lavorare questa sera per cercare di ritrovare me stesso, perché le sensazioni non sono buone, sono andato troppo al limite per essere sotto il mezzo secondo di distacco. A livello di ritmo non sono poi così lontano, ma sul giro secco siamo messi male e vedremo domani“, prosegue lo spagnolo della Pramac.

“Sono state una FP ed una pre-qualifica molto difficili. Inoltre ho provato la gomma dura all’anteriore e non l’ho trovata comodissima, non mi ha aiutato ad acquisire confidenza. Non mi sento sicuro. Qui senza fiducia è impossibile fare bene nelle curve rapide. Penso che qualcosa di piccolo che mi dia fiducia possa aiutarmi molto. L’anno scorso ero veloce. Oggi non è andata male vista la situazione in cui mi trovo quindi spero di fare un piccolo passo domani“, conclude Martin.