MotoGp Gp Olanda, contatto fra Zarco e Quartararo: fuori tutti e due. Out anche Vinales

Nei primi giri del Gp dell’Olanda sono andati out ben tre piloti, fra cui due piloti francesi. Dopo il secondo giro, infatti, Zarco e Quartararo avevano messo in atto un duello aperto con l’obiettivo di risalire la classifica dopo una partenza non eccellente per entrambi. Alla fine però probabilmente la troppa voglia di entrambi di risalire la china ha causato un incidente pericoloso, fortunatamente non con conseguenze gravi, fra i due piloti.

La ghiaia ed i detriti lascati dalla caduta delle due moto poi ha causato la caduta anche di Maverick Vinales: il pilota australiano, infatti, non è riuscito a controllare la moto nella curva che al giro prima era stata tappa dell’incidente ed anche l’ex Yamaha dunque è uscito dalla gara.