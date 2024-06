MotoGP, GP Olanda 2024, Bagnaia: “Mi è piaciuto tutto di questo weekend”

“Mi è piaciuto tutto di questo weekend. Ringrazio i miei fan, perché sono sempre fantastici. Mi sono divertito molto e sono stato veloce sin dal venerdì. I miei tempi erano ottimi e la scelta della gomma oggi è stata azzeccata“. Con queste parole, Pecco Bagnaia ha celebrato il suo primo posto in conclusione del Gran Premio d’Olanda di MotoGP con la sua Ducati. Ad Assen, nel contesto di una giornata d’oro per i piloti italiani, bene anche Enea Bastianini, il quale ha concluso la gara nei Paesi Bassi in terza piazza. In generale, il team Ducati Lenovo ha mostrato nuovamente il valore del lavoro di alto livello messo in pratica con costanza. Con me stesso sono molto critico e penso io debba lavorare ancora molto.

Infine, Bagnaia si è così espresso ai microfoni di Sky Sport sulla stagione in corso: “Ci sono stati quest’anno errori evitabili, come quello di Barcellona. Ci sarà sempre da imparare e non si diventa campioni dal nulla. Siamo sul percorso giusto, ma c’è ancora tantissima strada. C’era poco spazio per i pensieri oggi. Sin dall’inizio ho dovuto controllare un po’ di situazioni, come la gestione delle gomme ed il vento. Martin ha provato due volte a recuperarmi e, in qui momenti, era fondamentale riaprire il gas. Spero di essere così tutti i weekend e ho la consapevolezza che lavorando bene possiamo ottenere sempre questi risultati. Le prossime piste sono abbastanza buone per me“.