MotoGP GP Olanda 2023, risultati e classifica FP2: Bezzecchi al comando, quarto Bagnaia

Il pilota del Team Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, si conferma al comando anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2023 di MotoGP, nella quale fa registrare il miglior tempo in 1.32.063 davanti alla Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e alla KTM dell’australiano Jack Miller. Quarto posto per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che, in sella alla sua Ducati, recupera dopo le difficoltà nel primo turno di libere. Entrano in top ten anche Marverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Brad Binder, Luca Marini ed Alex Marquez; fuori dalla Q2 Enea Bastianini quindicesimo, Franco Morbidelli sedicesimo e Marc Marquez diciannovesimo. Ecco la classifica combinata dei tempi dopo la seconda sessione di prove libere.

CLASSIFICA COMBINATA TEMPI DOPO FP2 MOTOGP