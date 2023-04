MotoGP GP Jerez, Bezzecchi: “Il primato in classifica? Segnale che stiamo lavorando bene”

“Arrivo dalle due trasferte fuori Europa in prima posizione nella generale, non ci penso troppo, ma è comunque una nota più che positiva. Un segnale che stiamo lavorando bene e che siamo costanti nel rendimento”. Marco Bezzecchi prova a non pensare alla classifica e resta concentrato sulla pista in vista del prossimo GP di Jerez de la Frontera. “Jerez è sicuramente una delle piste classiche del calendario della MotoGP – sottolinea Bezzecchi – E’ tecnica, completa e veloce. Un tracciato che tutti ben conoscono e cruciale anche per settare al meglio la moto. Partiamo con il piede giusto da venerdì per rimanere nel gruppo dei più forti per tutto il weekend”.

Reduce dal suo primo podio nella classe regina ad Austin, parla anche Luca Marini: “Ho festeggiato con la squadra un momento importante, ma ora è tempo di tornare al lavoro e rimanere concentrati. Non sarà facile ripetersi a Jerez, ma ci proveremo. Rispetto al Texas è una pista completamente differente dove è davvero difficile sorpassare. Più che in altri tracciati, la qualifica e la partenza saranno cruciali. Se lavori bene su questi aspetti, il più forse è fatto, altrimenti è molto complicato poter risalire”.