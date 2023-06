MotoGP GP Italia Mugello 2023, Abodi: “Ora capisco il delirio dei tifosi, è uno spettacolo nello spettacolo”

Presente al Mugello in occasione del GP d’Italia 2023 di MotoGP, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato ai microfoni di Sky: “Ora capisco il delirio di 120mila tifosi, non è solo divertimento puro ma vera passione, uno spettacolo nello spettacolo“. Il ministro ha poi elogiato i tanti giovani piloti italiani protagonisti in questo sport e la Ducati: “Concilia capitale umano e conoscenze tecnologiche“.