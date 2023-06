MotoGP GP Italia 2023, Vinales: “Weekend difficile, bisogna migliorare”

Questo il commento rilasciato dal pilota del Team Aprilia Racing, Maverick Vinales, dopo il dodicesimo posto arrivato a conclusione del Gran Premio al Mugello. “Sono stati un weekend e una giornata difficili, non sono mai riuscito un trovare grip accettabile, soprattutto all’anteriore, tanto che era difficile persino rimanere sulla moto. In gara ho iniziato a perdere grip sin dal secondo giro e solo nel finale sono riuscito a sorpassare. Naturalmente dovremo analizzare i dati e capire perché ci è accaduto questo. Dovremo continuare a lavorare per migliorare”, le parole di Vinales.