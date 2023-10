MotoGP GP Indonesia 2023, Bagnaia dopo la sprint: “Mi girano le scatole, ma sapevamo sarebbe stata dura”

Non è un periodo semplice per Pecco Bagnaia, ottavo nella Sprint Race del GP d’Indonesia e ora secondo nella classifica piloti dopo il sorpasso di Martin: “Mi girano le scatole. Oggi era tosta, sapevamo che era dura partendo così indietro. Nei primi giri con la gomma nuova faccio fatica a spingere. Ho mancato la Q2 per un niente, lo stesso tempo mi sarebbe valso la seconda fila”, ha dichiarato il pilota Ducati a Sky Sport.

“In gara mi sentivo forte con la strada libera, giravo più forte dei primi ma l’unico modo di superare Enea era buttarlo fuori. Ma questo non è nelle mie corde. In partenza sono andato bene ma sono stato un po’ chiuso, non ho avuto la stessa spinta. La gomma dura davanti l’ho scelta io, perché avevo il timore della pressione, la soft avrebbe dato molto fastidio. Dietro invece ho utilizzato la soft perché ci sono più di 60 gradi sull’asfalto e pensavo che sarebbe andata meglio”, ha aggiunto Bagnaia.