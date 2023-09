MotoGP GP India 2023, Bagnaia: “Sarà un’incognita per tutti. Io sto meglio, mi sono riposato”

“Dopo la gara di Misano mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di tornare il più possibile in forma per affrontare i GP dell’India e del Giappone che ci aspettano in queste due settimane. Fisicamente mi sento meglio, ma l’India sarà un’incognita per tutti”. Con queste parole Francesco Bagnaia presenta il GP dell’India, il primo nella storia della MotoGP. Si corre sul Buddh International Circuit, a circa 50 chilometri da New Dehli. “Noi – aggiunge – lavoreremo come sempre per cercare di arrivare pronti per affrontare la gara Sprint e il GP di domenica. Ora inizia un periodo molto intenso ed importante, perciò sarà fondamentale mantenere la concentrazione ed evitare di commettere errori”.

Ad affiancare Bagnaia in India ci sarà Michele Pirro, in sostituzione dell’ancora infortunato Enea Bastianini. “Dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sono contento di poter prender parte ad altri due appuntamenti della MotoGP, anche se ovviamente mi spiace per Enea. La sua stagione si sta davvero rivelando complicata e spero possa rientrare presto. Nel GP di Misano le sensazioni erano state buone e spero di poter ripartire da lì. Andiamo in India e correremo su una pista nuova, perciò sarà una sorpresa per tutti e solo venerdì scopriremo le caratteristiche di questo tracciato. In ogni caso sono tranquillo: farò del mio meglio e come sempre sarà un onore condividere il box con il Campione del Mondo”, le parole di Pirro.