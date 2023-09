MotoGP GP India 2023, Bagnaia: “Pista diversa dalle altre, rispetto a Misano sto meglio”

Pecco Bagnaia ha parlato in vista del weekend del GP d’India 2023 di MotoGP, in cui con la sua Ducati proverà a tornare sul gradino più alto del podio: “Il layout della pista è interessante e molto bello, diverso rispetto agli altri circuiti. Potrà essere un bel posto in cui correre, ma sarà fondamentale provare la pista in moto. Finora ho fatto due giri a piedi e uno con la commissione sicurezza, che mi ha spiegato le caratteristiche del tracciato. Mahindra? E’ stata un’ottima scuola in Moto3 ed è motivo d’orgoglio per me aver fatto parte di quella famiglia“. Infine, Bagnaia ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Dopo Misano sentivo un po’ di stanchezza, ma abbiamo lavorato parecchio per essere al 100% della forma. Ovviamente ci vorrà tempo per recuperare, ma sto già meglio“.