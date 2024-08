MotoGP GP Gran Bretagna, Marquez: “Ieri avrei firmato per un quarto posto”

Marc Marquez termina il Gran Premio di Gran Bretagna in quarta posizione e lo spagnolo del team Gresini si dice soddisfatto nel post gara: “Con 2 quarti posti avremmo salvato il fine settimana, peccato davvero per l’errore di ieri. Purtroppo questo fine settimana siamo partiti troppo indietro, la nostra base di partenza non funzionava come avremmo voluto. Il team ha fatto un lavoro enorme e siamo arrivati preparati per la gara. Avrei firmato ieri per un 4º in gara e oggi abbiamo centrato l’obiettivo”.

La parola passa poi ad Alex Marquez, fratello e compagno di squadra: “Sono contento della gara e in generale di tutto il fine settimana. Forse avremmo dovuto optare per la dura anteriore, ma con la media abbiamo lottato e ci siamo divertiti. La lotta con Diggia è stata ok, entrambi volevamo stare davanti e io non volevo rimanere in scia per non far scendere la pressione sull’anteriore. Va bene così, punti importanti e a breve l’Austria”.