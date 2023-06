MotoGp Gp Germania, Bagnaia: “Contento per il secondo posto. Ho fatto il massimo”

Un secondo posto importante per Pecco Bagnaia che, nel Gp di Germania, ha provato a fare qualcosa in più, ma Martin ha chiuso più volte la porta. Il pilota della Ducati, subito dopo la gara, ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando tutta la sua felicità per il secondo posto.

Le parole di Bagnaia: “Abbiamo dimostrato di essere forti, siamo stati molto competitivi soprattutto negli ultimi giri. Ho guadagnato terreno ma non è stato sufficiente per essere davanti. Ci ho provato al penultimo giro, però l’ho toccato. Ero un po’ al limite per recuperare: la seconda posizione va bene, ho fatto il massimo che potevo. Adesso pensiamo ad Assen“.