MotoGP GP Germania 2023, Marini: “Qualifica difficile, felice di partire in prima fila”

Luca Marini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il secondo posto conquistato nelle qualifiche del GP di Germania 2023, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP: “E’ stata una qualifica difficile, ma sono molto felice del risultato. Bisognava mantenere calde le gomme e restare concentrati. Peccato per l’ultimo giro dove non ero troppo veloce, ma sono riuscito a tenere la moto e chiudere bene. Sono contento di partire in prima fila, anche se già so che avendo Miller al mio fianco ci sarà lui al primo posto alla prima curva“. Marini ha poi concluso: “Partire secondo è ottimo in vista della Sprint, sarà una ghiotta occasione. Gomme? Con la soft non mi sento bene. E’ molto più semplice guidare con la media“.