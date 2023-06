Mondiale calcio femminile 2023, Bertolini: “Vogliamo passare il girone con un buon gioco”

Si avvicina il Mondiale di calcio femminile 2023, al via il prossimo 20 luglio e con anche l’Italia nella fase a gironi. La ct delle Azzurre, Milena Bertolini, ha parlato al “Corriere dello Sport” delle aspettative e delle speranze per la spedizione in Australia e Nuova Zelanda. “L’Europeo è stato un incidente di percorso, in realtà dai quarti del Mondiale 2019 stiamo mettendo un mattoncino ogni anno – spiega – Il gruppo è molto forte e unito, ho giocatrici di alto livello anche senza avere la fuoriclasse che risolve la partita da sola.” Per quanto riguarda le convocazioni: “Non voglio solo una squadra, ma una famiglia. Devo valutare tante cose, anche quanta voglia ci sarà per alcune di partire più dalle retrovie. Non sarà facile completare la lista. Obiettivi? Vogliamo far appassionare ancora di più la gente, cercheremo di passare il girone con un buon gioco.”