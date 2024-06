MotoGP GP d’Italia, Marquez: “Domani lotteremo per la vittoria”

Il pilota spagnolo del Team Gresini, Marc Marquez, al termine della Sprint Race del Mugello, si dice contento della seconda posizione ottenuta e punta al vertice nella gara di domani: “Il passo è molto buono, sembra che Pecco sia più veloce di noi, ma noi siamo al secondo posto. Oggi partivo dalla quarta posizione e la partenza non è stata molto buona. Ho faticato in partenza ma il passo gara c’era e si vedeva. Vediamo se domani possiamo lottare per la vittoria”.

L’otto volte campione del mondo elogia Bagnaia per la velocità e lancia la sfida per la gara di domani: “Sono soddisfatto. Qui al Mugello Pecco è fortissimo, l’anno scorso ha vinto due gare e si vede che ha un po’ più degli altri. Noi siamo sempre costanti sul podio, ho fatto un bel secondo-terzo giro poi non ne avevo di più per provare a prendere Pecco. Piuttosto siamo andati meglio con le gomme. Per domani ho tutto chiaro ma devo lavorare nella partenza. In questo week-end sto facendo fatica in partenza…” ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport lo spagnolo.

“Sei mesi fa avrei detto che non sarebbe stato possibile una classifica del genere. Per me è un onore lottare con i primi due, Pecco e Martin. Sono molto vicino a loro”, ha concluso Marquez.