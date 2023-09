MotoGp Gp Catalunya 2023, Bagnaia: “Sempre meglio vincere, ma contento lo stesso”

Nella Sprint Race del GP della Catalunya Pecco Bagnaia ha dovuto cedere il passo ad un super Aleix Espargaro che con la sua Aprilia ha fatto veramente un’impresa per andare davanti a tutti. Il pilota della Ducati, nel post Sprint, ha ammesso di essere contento del risultato anche se con un velo di insoddisfazione.

Le parole di Bagnaia a fine Sprint Race in Catalunya: “E’ sempre meglio vincere, ma sono contento per il risultato. Le Aprilia sono molto competitive e per la gara di domani dobbiamo rivedere ancora qualcosina“.