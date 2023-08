Golf, Omega European Masters 2023: in palio ancora due posti per il Team Europe di Ryder Cup

Il capitano statunitense Zach Johnson, a un mese esatto dall’inizio della Ryder Cup, ha reso noti i nomi dei sei giocatori a cui ha affidato le sei wild card, completando così la squadra degli Usa. Il Team Europe ora è pronto a fare lo stesso. L’Omega European Masters, in programma dal 31 agosto al 3 settembre a Crans Montana, in Svizzera, per i giocatori europei è l’ultimo torneo di qualificazione verso l’attesa sfida di golf che si giocherà in Italia sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, a Roma, dal 29 settembre all’1 ottobre 2023. In palio ancora due posti per entrare di diritto nella compagine continentale. A quel punto, il 4 settembre, Donald completerà il roster con le sei wild card a sua disposizione.

A difendere il terzo posto della classifica European Points (già qualificati Rory McIlroy e Jon Rahm) è Robert MacIntyre, con Yannik Paul (4°), Adrian Meronk (5°), Victor Perez (6°), Rasmus Hojgaard (8°) e Adrian Otaegui (9°) alle sue spalle. Nella World Points (sono già in squadra Viktor Hovland e Tyrrell Hatton) occhi puntati sul terzo e ultimo posto disponibile: al momento nella terza piazza spicca Tommy Fleetwood, che non giocherà in Svizzera. Quarto Matt Fitzpatrick, che sarà al via. Tre gli italiani al via sul percorso del Crans-sur-Sierre GC: Edoardo Molinari, Renato Paratore e Guido Migliozzi, al rientro dopo un mese di assenza dalle gare.