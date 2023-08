MotoGP GP Austria, Bagnaia: “Tutto come da programma, abbiamo mostrato il nostro potenziale”

“E’ andato tutto bene, come avevamo programmato. Mi aspettavo un ritmo più forte, ma le condizioni erano difficili per tutti. C’era qualche problema all’anteriore, poi ho capito come migliorare il tempo sul giro. Sono molto contento, perché questo fine settimana siamo stati in grado di mostrare tutto il nostro potenziale”. Lo ha detto Francesco Bagnaia, che in Austria ha dominato il weekend di MotoGP, conquistando la pole position, vincendo la gara sprint e il Gran Premio e mettendo a segno anche il giro veloce. Il pilota della Ducati allunga sui rivali Martin, Bezzecchi e Binder nella classifica piloti del Mondiale.